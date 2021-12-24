В Армении сократилось количество летальных исходов от COVID-19

По состоянию на 11:00 24 декабря в Армении всего подтверждено 344 261 случаев заражения COVID-19, 329 983 из которых вылечились, есть 7 939 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 843 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 6 236 тестов. Подтверждено 135 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 407 заболевших, есть 3 летальных исхода.

Всего проведено 2 миллиона 522 916 тестирований.