Саудовская Аравия нанесла удары по столице Йемена

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по столице Йемена Сане после истечения срока исполнения ультиматума о вывозе оружия с территории главного йеменского стадиона, выдвинутого к правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам), как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости источник в местных органах власти в Сане.

"Боевые самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией совершили два налета на столицу Сана, нанеся удары по лагерю снабжения в центре столицы Саны", - сообщил источник.

В свою очередь в заявлении коалиции для саудовского телеканала "Аль-Ихбария" говорится, что за данное хуситам время они переместили оружие со стадиона в лагерь и удалось попасть по девяти схронам с оружием.

Рано утром в пятницу арабская коалиция объявила об окончании шестичасового срока, необходимого для исполнения хуситами ультиматума о вывозе оружия со стадиона "Аль-Таура" в Сане, где базируется и проводит тренировки национальная команда по футболу.

В ответ на требование коалиции очистить стадион один из лидеров йеменской группировки "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси призвал представителей ООН отправиться на стадион "Аль-Тавра" в спортивном городке на севере Саны, чтобы проверить там наличие оружия, в хранении которого арабская коалиция обвинила группировку, пообещав передать это оружие сотрудникам ООН. Он сравнил действия саудовцев с бомбежками израильтянами сектора Газа.