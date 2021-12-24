Усман Дембеле подпишет с «Барселоной» новый контракт

Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле подпишет с клубом новый контракт. Как сообщает «Арменпресс», об этом пишут испанские СМИ. Новый контракт рассчитан на 5 лет и будет подписан на следующей неделе. Зарплата нападающего будет ниже.

В этом сезоне Усман Дембеле отыграл за «Барселону» 7 матчей, забив один гол. В клубе на французского нападающего возлагают большие надежды.