Лавров оценил значение диалога России и США

Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Как уже заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, на России и США – крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов", - сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье".

Министр отметил, что в российско-американских отношениях есть позитивные моменты.

"Так, в соответствии с женевскими договоренностями лидеров, запущен механизм консультаций по стратегической стабильности. Состоявшиеся две встречи российской и американской межведомственных делегаций прошли в деловой и профессиональной атмосфере", - пояснил глава МИД.

Кроме того, по его словам, как было условлено в Женеве, возобновлен российско-американский диалог по информационной безопасности. "Выступаем за то, чтобы сотрудничество в этой сфере охватывало весь спектр проблем злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий, а не ограничивалось отдельно взятыми вопросами", - добавил Лавров.