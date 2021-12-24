Я посетила Армению, братскую страну Франции: запись Валери Пекресс в социальной сети Facebook

Глава французского Центрального округа Иль-де-Франс, кандидат в президенты Франции Валери Пекресс на своей официальной странице в социальной сети Facebook сделала запись о своем визите в Армению.

Как передает «Арменпресс», Валери Пекресс сообщила, что она вместе с руководителем фракции республиканцев Сената Франции Брюно Ретайо и бывшим министром иностранных дел Франции Мишелем Барнье посетила братскую страну Франции. Валери Пекресс выступила за восстановление мира в Нагорном Карабахе и за содействие Франции в вопросах экономического и культурного развития Армении и сохранения армянского духовного наследия.

Французский политик опубликовала и фотографии встреч с президентом Армении Арменом Саркисяном, Католикосом Всех Армян Гарегином II, президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном и их посещения Мемориала Цицернакаберда.

Валери Пекресс глава французского Центрального округа Иль-де-Франс.

4 декабря 2021 года она правоцентристской партией «Республиканцы» была выдвинута кандидатом для участия в президентских выборах 2022 года.

21 декабря Валери Пекресс в Ереване встретилась с президентом РА Арменом Саркисяном, спикером Национального собрания РА Аленом Симоняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Французский деятель также посетила Мемориал геноцида армян и военный пантеон «Ераблур».

На брифинге с представителями СМИ, в том числе и «Арменпресс», Валери Пекресс призвала Азербайджан безоговорочно вернуть армянских пленных, содержащихся в Баку, подчеркнув, что военная агрессия против Армении, инициированная Азербайджаном и Турцией в 2020 году, является предупреждением для Европы.

На следующий день, 22 декабря, возглавляемая ею делегация выехала в Республику Арцах. В Степанакерте Валери Пекресс встретилась с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном и министром иностранных дел Давидом Бабаяном.

После 44-дневной войны 2020 года Окружной совет Иль-де-Франс принял резолюцию о признании Республики Арцах, и выделил 75 000 евро на нужды перемещенного вследствие войны армянского населения.