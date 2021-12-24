Учения НАТО на Украине имеют антироссийскую направленность, заявили в МИД

Все учения НАТО на Украине имеют антироссийскую направленность, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он отметил, что в 2021 году на территории Украины прошли семь совместных маневров Киева и стран альянса, в том числе крупнейшие за четверть века Defender Europe. По словам Полищука, в 2022 году маневров будет уже девять, а количество задействованных в них военнослужащих вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом - до 64 тысяч, количество задействованных самолетов и вертолетов вырастет более чем в три раза - до 361, боевых кораблей - почти в 4 раза - до 256.

"Растут масштабы, территориальный охват и продолжительность совместных учений Украины и стран НАТО... Все учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность", - сказал Полищук.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.