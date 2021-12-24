По состоянию на 24 декабря в Ширакской области от COVID-19 обоими компонентами вакцинировано 26,7% взрослого населения - 47 028 человек, одним компонентом - 68 728 человек, что составляет 39% совершеннолетнего населения.

Об этом на заседании Областного совета сообщила и. о. начальника управления здравоохранения и социальной защиты Ширакской админстрации Лейли Асланян.

Как сообщает «Арменпресс», вакцинацию прошли 95,5% сотрудников органов государственного управления области, 95 ± 2% сотрудников системы здравоохранения и 94,1% сотрудников образовательных учреждений. Всего в регионе вакцинировано 68 728 человек, или 39% взрослого населения.

Губернатор Ширака Назели Багдасарян эти показатели считает недостаточными, призывая руководителей общин поддержать систему здравоохранения в этом процессе, быть более бдительными.