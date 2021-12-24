Авиакомпании США отменили более 200 рейсов из-за вызванной COVID-19 нехватки персонала

Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines отменила в канун Рождества около 120 рейсов из-за нехватки персонала, вызванной распространением омикрон-штамма коронавируса и ростом заболеваемости COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в обнародованном в четверг заявлении компании.

По той же причине об отмене рейсов - около 90 - объявила в четверг и американская авиакомпания Delta. В заявлении, предоставленном газете The Hill, компания заверила, что в стремлении избежать отмены запланированных на пятницу 90 рейсов она "исчерпала все варианты и возможности, включая изменения маршрутов и замену самолетов и экипажей".

В последние две-три недели, напоминает издание, в США наблюдается резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вызванный быстрым распространением омикрон-штамма. Суточная заболеваемость в стране достигла в последние дни 200 тыс. случаев.

Предшествующие Рождеству дни являются, по оценкам Управления транспортной безопасности США, наиболее загруженными в плане пассажиропотока, равно как и 2 и 3 января, когда жители страны возвращаются домой после новогодних праздников, проведенных в гостях или на отдыхе.