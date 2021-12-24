Япония направит на зимние ОИ главу Оргкомитета токийской летней Олимпиады

Японские власти не исключают, что страну на зимних Олимпийских играх в Пекине будут представлять глава оргкомитета токийской Олимпиады 2020 года Сейко Хасимото и представитель оргкомитета токийской Паралимпиады, как передает Арменпресс, об этом сообщила телекомпания NHК.

В то же время правительство Японии не намерено направлять в Пекин официальных чиновников кабинета министров, отмечается в сообщении.

Ранее США и ряд других стран, включая Канаду, Великобританию и Австралию в знак протеста против нарушения прав человека в китайском Синьцзяне объявили о "дипломатическом бойкоте" пекинской Олимпиады, который предполагает, что официальные представители на Играх присутствовать не будут. В то же время, спортсмены этих стран примут участие в соревнованиях.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил ранее, что "спорт не имеет ничего общего с политикой". Он напомнил, что Китай не отправлял приглашения властям бойкотирующих Игры стран, а присутствие или отсутствие их официальных лиц не повлияет на успех Олимпиады.