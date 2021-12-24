В Санкт-Петербурге 28 декабря состоится неформальная встреча глав стран СНГ

По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча лидеров Содружества Независимых Государств, на котором будет и премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян. Об этом «Арменпресс» был уведомлен в пресс-службе Кремля.

Во встрече примут участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбай, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.