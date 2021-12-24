ЕЭК работает над технологической модернизацией промышленности и АПК, внедрением цифровых технологий и реализацией «зеленой» повестки

Какую роль играет Евразийская экономическая комиссия в выстраивании диалога государств ЕАЭС с третьими странами в области промышленности и агропромышленного комплекса, и какие из них проявляют максимальную открытость к реальному сотрудничеству? Какие совместные проекты в промышленности и АПК в следующем году выйдут на финишную прямую? Как страны ЕАЭС смотрят на перспективу возможного расширения состава союза? Только ли плюсы принесет евразийской «пятерке», например, вступление Узбекистана в ЕАЭС? На эти и другие вопросы редакции «Арменпресс» ответил помощник министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Альфред Садоян.

- Альфред Рубенович, охотно ли третьи страны, международные организации идут на диалог с Евразийской экономической комиссией, и что ставит своей основной целью штаб – квартира ЕАЭС в этой работе, учитывая, что каждое государство ЕАЭС в отдельности параллельно реализует свою международную повестку, в том числе в экономике?

- Динамика отношений с нашими партнёрами показывает, что есть очень высокая заинтересованность в углублении отношений с Евразийской экономической комиссией. В основе этой работы – конкретные проектные направления. К слову, уходящий год выдался весьма насыщенным для блока по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.

Мы провели ряд консультаций и мероприятий с такими странами как Сингапур, Новая Зеландия, Израиль, Аргентина, а также с международными организациями, например, с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (ФАО) и Исламской организацией по продовольственной безопасности (ИОПБ), UNIDO, UNCTAD.

- А почему выбраны именно эти страны? И когда начнется практическая реализация договоренностей с ними?

- Должен сразу сказать, что мы открыты к сотрудничеству со всеми странами, поэтому проводим консультации со многими государствами и организациями. Совместно с зарубежным экспертным сообществом мы обсуждаем задачи технологической модернизации промышленности и АПК, внедрения цифровых технологий и реализации «зеленой» повестки. И мы понимаем, что для успешного претворения всех наших планов в жизнь необходимо строить новые форматы сотрудничества со странами, которые уже добились успеха в этих направлениях деятельности.

Посмотрим на Израиль. Это страна, у которой очень многому можно научиться, особенно в части АПК. Это государство, которое, не имея благоприятных природных условий для сельского хозяйства, применяет технологии, благодаря которым процветает. К слову, в Израиле один из самых высоких показателей в мире по производству молока.

Совместно с представителями израильского Агентства по международному сотрудничеству в целях развития при министерстве иностранных дел (МАШАВ) достигнута договоренность по организации и проведению обучения представителей ЕЭК по краткосрочной образовательной программе МАШАВ. Израильские коллеги поделятся опытом применения цифровых технологий на уровне управления АПК, технологий точного земледелия, внедрения возобновляемых источников энергии в сельском хозяйстве, а также образовательными программами.

Для того, чтобы продемонстрировать важность таких обучающих курсов, позвольте немного «раскрою скобки». Наш блок заинтересован в распространении в ЕАЭС израильского опыта ведения современного и высокопродуктивного сельского хозяйства и эффективного использования ресурсов в агропромышленном комплексе.

Приведу ещё один пример. Израиль достиг больших успехов в точном земледелии – комплексной высокотехнологичной системе сельскохозяйственного менеджмента, включающей в себя технологии глобального позиционирования (GPS), географические информационные системы (GIS), технологии оценки урожайности (Yield Monitor Technologies), технологию переменного нормирования (Variable Rate Technology), технологии дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и решения технологии «интернет вещей» (IoT). На наш взгляд, такие технологии должны поскорее начать внедрять наши аграрии. Через некоторое время планируем отправлять на обучающие курсы специалистов отрасли стран ЕАЭС.

- А о чем ведутся переговоры с Сингапуром и Новой Зеландией?

- По треку с Сингапуром в ноябре министр по промышленности и АПК ЕЭК Артак Камалян и представители частного сектора участвовали в сессии, посвященной технологиям в ЕАЭС. Целью дискуссии ставилась популяризация нашего союза. Мы также предложили подготовить справочную брошюру об инвестициях и торговых возможностях между странами ЕАЭС и Сингапуром. С этой информационной работы должно начаться многостороннее и взаимовыгодное сотрудничество сторон для промышленников и сельхозтоваропроизводителей государств ЕАЭС и Сингапура. Потенциальные деловые партнеры найдут в печатном и электронном изданиях ключевые экономические показатели стран, цифры по внешней и взаимной торговле сельхозтоварами, узнают о преимуществах, открывающимися условиями соглашения о свободной торговле, а также об особенностях господдержки сельского хозяйства, перспективах развития рынка органики.

Новая Зеландия - это страна, покорила мир своими винами, бараниной, маслом, а также мёдом сорта манука, это хороший пример развития сельского хозяйства с добавленной стоимостью. Так как нашим странам нужен опыт и этой страны, в уходящем году наш блок провел консультации с представителями Новой Зеландии. Рассматриваются перспективные направления сотрудничества в сферах промышленности и АПК, обмен опытом по внедрению высокоэффективных, в том числе цифровых технологий, «зелёных» технологий и устойчивого развития сельского, разработка совместных кооперационных проектов, формирование площадки для диалога представителей бизнес-сообществ,.

- Насколько нам известно, выгодное сотрудничество получается выстраивать и с международными организациями. Какую пользу приносит это взаимодействие?

- Это взаимодействие выстраивается через проведение высококвалифицированных экспертных консультаций, которые для нас особенно важны.

Один из примеров. Сегодня ЕАЭС обеспечен собственным производством основных групп сельскохозяйственной продукции, за исключением фруктов и ягод. В этой связи мы провели анализ господдержки отрасли плодоводства в ведущих странах-производителях фруктов и договорились с региональным представительством Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН для Европы и Центральной Азии о подготовке совместного комплексного доклада по устойчивому развитию плодоводства и овощеводства в рамках ЕАЭС с рекомендациями и предложениями для государств ЕАЭС по развитию аграрной политики в этих секторах. Также есть договоренность о совместной работе по подготовке рекомендаций по цифровизации АПК, а также по применению принципов ESG в рыболовстве и аквакультуре.

В июле этого года мы подписали меморандум о взаимопонимании с Исламской организацией по продовольственной безопасности. Обеспечение продовольственной безопасности - один из ключевых вопросов интеграционной повестки. Полагаем, реализация положений меморандума придаст необходимый импульс расширению границ международной площадки для обсуждения вопросов аграрной политики, развития инвестиций и передачи соответствующих технологий, позволит объединить усилия для создания общей платформы устойчивого развития сельского хозяйства

Департамент промышленной политики, в свою очередь, в постоянном контакте с экспертами Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Это помогает нашим странам при формировании промышленной политики брать на вооружение наилучшие международные практики.

- В деловом сообществе то и дело озвучивается мысль о возможном присоединении к евразийской «пятерке» Узбекистана. Чем это обернется для аграрного рынка союза? Только ли выгоды ждут нас?

- С учетом пандемии COVID-19, нарушившей многие цепочки поставок и вызвавшей некоторый дисбаланс в торговле сельскохозяйственной продукцией на рынке ЕАЭС, мы провели исследование по выявлению последствий для аграрного рынка союза вследствие возможного присоединения Узбекистана к союзу.

Выводы сделаны, и выгоды очевидны. Во-первых, страны Союза являются важнейшими торговыми партнерами Узбекистана по сельскохозяйственной продукции. В этой республике более 2/3 импортных и 3/4 всех экспортных поставок приходится на страны ЕАЭС. Во-вторых, возможное присоединение позволит повысить наш общий уровень самообеспеченности продовольствием с 92,3% до 95,2%. В первую очередь это касается овощей и фруктов, на производстве которых специализируется Узбекистан в силу своих природно-климатических условий.

В свою очередь, Союз сможет покрыть потребности Узбекистана в зерне, сахаре, растительном масле, и т.д. Здесь нет практически никаких рисков для наших стран, так как Узбекистан не в полной мере обеспечивает себя данными товарами. И в-третьих, действующий в Узбекистане долгосрочный стратегический документ по развитию сельского хозяйства в целом не противоречит согласованной агропромышленной политике ЕАЭС. Мы также рассматриваем Узбекистан как важного партнёра в работе по формированию Евразийской товаропроводящей сети и программы академической мобильности.

- Что запланировали на год грядущий?

- В 2022 году наш блок планирует начать более интенсивный диалог с партнерами из таких ведущих агропромышленных стран, как Аргентина и Чили. В планах – создание рабочих площадок по взаимодействию, что поможет изучить потенциал и выработать предложения по наращиванию объёмов взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием между ЕАЭС и этими странами. Тем для диалога множество. Это интенсификация плодоводства и виноделия, совместная деятельность в области животноводства, новые технологии переработки пищевой продукции, использование биотехнологий, цифровая трансформация АПК.

Кроме того, мы заинтересованы в углублении диалога с партнерами из Саудовской Аравии. Учитывая нынешнюю геополитическую конъюнктуру, речь идет об усилении торгово-экономического партнерства.

Хочу ещё раз отметить, что мы открыты к сотрудничеству с нашими партнёрами. Наша работа, направленная на развитие устойчивого сельского хозяйства, конкурентноспособной и инновационной промышленности, будет способствовать увеличению взаимной торговли, а также укреплению позиций евразийских стран на внешних рынках. Сильная, устойчивая и инновационная экономика – это залог безопасности и процветания наших народов, и работа ЕЭК будет способствовать реализации этих задач.