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Состоялось заседание Совета безопасности

Состоялось заседание Совета безопасности

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Других подробностей не сообщается.


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