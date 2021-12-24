Состоялось заседание Совета безопасности
Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.
Других подробностей не сообщается.
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