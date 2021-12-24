Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта уже четвертый день

Центральная автомагистраль, ведущая в направлении границы Грузии с Россией, все еще закрыта – очистительные работы продолжаются в непрерывном режиме. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.

По данным Национального агентства окружающей среды, на 99-102 километре дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс опасность схода лавин низкая и там ведение очистительных работ возможно. Речь идет об отрезке, начиная с Гудаури до входа в первый тоннель.

На данный момент лавиноопасный участок только на 102-105 километре и сокращен до трех километров.

Очистительные работы на отрезке Гудаури-Коби в параллельном режиме проводятся с обеих сторон. С одной стороны, работы продолжаются от 93 до 102 километра, а с другой – на 107-105 километре.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.