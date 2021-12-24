Азиатские индексы - 24-12-21

ТОКИО, 24 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.05% и составил 28782.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.13% и составил 1986.78 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.69% и составил 3618.05 пункта, а HANG SENG вырос на 0.13% и составил 23223.76 пункта.