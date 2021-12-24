В Ашоцке температура воздуха снизится до - 34 градусов

В ночь с 24 на 25 декабря в Ашоцком районе и близлежащих населенных пунктах ожидаются сильные морозы. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на рассвете температура воздуха достигнет -32 ․․․- 34 градусов.

На территории Армении днем 24-го декабря в отдельных регионах ожидается снег. С 25-29 декабря ожидается погода без осадков. В горных регионах и предгорьях на дорогах будет наблюдается гололедица.

Ветер северо-западный с порывами до 2-5 м/с.

Ночью 25-го декабря температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

В городе Ереван днем 24-го, с 25-29 декабря ожидается погода без осадков.