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Спикер парламента Грузии Кучава уходит в отставку

Спикер парламента Грузии Кучава уходит в отставку

Председатель парламента Грузии Кахабер Кучава уходит в отставку, сообщил в пятницу председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, заявление Кобахидзе транслировалось на странице партии в Facebook.

"Сегодня состоялось заседание политсовета партии, на котором обсуждалось несколько важных кадровых вопросов. В первую очередь хочу сообщить вам, что председатель парламента Каха Кучава принял решение покинуть пост", - сказал Кобахидзе.

Он сообщил, что правящая партия представит парламенту в качестве нового спикера кандидатуру Шалвы Папуашвили, занимавшего должность секретаря партии по связям с общественностью.


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