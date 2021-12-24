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Давид Тоноян останется под стражей: суд отклонил ходатайство адвоката

Давид Тоноян останется под стражей: суд отклонил ходатайство адвоката

Апелляционный уголовный суд отклонил иск адвоката против задержания бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна. Как сообщает Арменпресс, Давид Тоноян останется под стражей.

Против Давида Тонояна возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях при закупке боеприпасов. СНБ обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде задержания. Тоноян был арестован 30 сентября. По делу также обвиняются глава поставляющей оружие в Армению компании Давид Галстян и замначальника Генштаба ВС Степан Галстян, которые также арестованы.


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