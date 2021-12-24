Мы продемонстрировали полную приверженность международным нормам: Пашинян о возвращенных азербайджанцах

Вернув Азербайджану пересекающих границу двух азербайджанцев Армения продемонстрировала полное соблюдение международных норм. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь вопроса о возвращении Азербайджану двух азербайджанцев, задержанных армянскими военнослужащими.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения вернула их без предварительных условий. «Мы вернули их, не требуя ничего взамен, потому что не хотим создавать впечатление, будто мы торгуем людьми. Своей позицией мы продемонстрировали полную приверженность международным нормам и правилам», - сказал Пашинян.