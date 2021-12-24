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На полях саммита глав стран СНГ будут контакты с президентом Азербайджана: Пашинян

На полях саммита глав стран СНГ будут контакты с президентом Азербайджана: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в неформальном саммите руководителей стран СНГ в Санкт-Петербурге, в ходе которого будут контакты также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян заявил об этом на онлайн-пресс-конференции 24 декабря, касаясь вопроса о возможности встречи с президентом Азербайджана на полях этого саммита.

«Саммит намечен на 28 декабря, да, я буду участвовать. На данный момент предложения об официальной двусторонней встрече нет, но контакт с президентом Азербайджана будет. На данный момент мы не получали предложения об официальных переговорах. Саммит носит неформальный характер, поэтому контакты также носят неформальный характер», - сказал Никол Пашинян.


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