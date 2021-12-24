Премьер-министр в целом положительно оценивает итоги первого заседания платформы «3+2»

Первое заседание региональной консультативной платформы «3+2» с участием заместителей министров иностранных дел оставило в целом положительное впечатление. Как сообщает Арменпресс, об этом на онлайн-пресс-конференции 24 декабря сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос об итогах встречи платформы «3+2», состоявшейся 10 декабря в Москве.

«Это была первая учредительная встреча, обсуждались очень общие принципы: технические, организационные, как часто будут проходить встречи, как организовать эти встречи, какой круг вопросов следует обсудить. И встреча была в тех рамках, о которых мы заявляли ранее. Честно говоря, из того, что нам доложил наш представитель, у нас в целом положительные впечатления от первой встречи, что не означает, что тревог и рисков, о которых говорится, не существует», - сказал Пашинян.

Глава государства отметил, что в целом платформа «3+2» соответствует сформулированной в программе правительства позиции, согласно которой Армения хочет быть участником региональных развитий.

«Если сейчас мы ведем переговоры с Азербайджаном, если мы собираемся вести переговоры с Турцией, если наш диалог с Ираном будет постоянным, Россия является нашим стратегическим партнером, если разговариваем с каждым членом этой платформы отдельно, было бы нелогично сказать, что мы не хотим говорить в рамках этой платформы.

Что касается предварительного условия армянской стороны о том, что там мы не будем обсуждать вопросы, которые обсуждаются в других форматах, то есть понимание, потому что никто не хочет, чтобы это обсуждение провалилось. Было бы нелогично собраться вместе и вести дискуссию к провалу. Это понимание есть, что не означает, что в следующий момент не будет предпринята попытка провала», - заключил Пашинян.