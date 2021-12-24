Армения ожидает от армяно-турецких переговоров нормализации отношений, но проблема сложная и деликатная: премьер

В обсуждениях и переговорах с Турцией и Азербайджаном не следует выражать безосновательный оптимизм, поскольку для этого оптимизма нет оснований, но стороны выражают желание обсудить, поговорить, попытаться создать основу для оптимизма. Как сообщает Арменпресс, об этом на онлайн-пресс-конференции 24 декабря сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы готовы двигаться в этом направлении», - сказал премьер.

И Армения, и Турция назначили спецпосланников: Армению представит заместитель председателя НС Армении Рубен Рубинян, а Турцию - бывший посол Турции в США Сердар Кылыч. Их первая встреча пока не назначена. Пашинян, однако, выразил надежду, что встреча будет назначена в ближайшее время. Ожидается довольно длительный процесс, и не надо многого ожидать от одной-двух встреч в плане достижения каких-то конкретных результатов.

Премьер-министр Армении не согласен с высказанными оппозицией мнениями о том, что готовностью к таким переговорам Армения согласилась с предварительными условиями Турции относительно «Зангезурского коридора».

«Армения не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать какие-либо вопросы в “коридорной” логике. Что касается отношений с Турцией, если мы рассматриваем вопрос в логике коммуникаций, для нас важна повестка дня создания, строительства и формирования транзитных маршрутов, и если в отношениях с Турцией окажется, что возможное открытие и создание коммуникаций может иметь более широкое региональное значение, то это будет одним из самых важных вопросов в нашей повестке дня, например, открытие армяно-турецкой границы и железной дороги.

Речь идет о возобновлении авиасообщения, что мы положительно оцениваем, приветствуем, и надеемся, что начнутся взаимные рейсы. Т.е. мы ожидаем нормализации отношений, но мы должны понимать, что имеем дело со сложной проблемой, которая имеет множество нюансов и тонкостей. В Республике Армения очень эмоциональное отношение к этому вопросу», - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что все власти Армении заявляли о готовности к нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, а это означает, что признание Геноцида армян никогда не было предварительным условием для нормализации отношений с Турцией и открытия границ. По словам премьер-министра, правительство Армении четко изложило свою позицию по вопросу международного признания Геноцида.

Никол Пашинян подчеркивает, что в переговорах с Турцией очень важно, чтобы переговорщик был представителем правящей политической команды.

«Это существенный фактор. Я думаю, что образование г-на Рубиняна, его прошлый политический путь опыт важны. Я имею в виду, что сейчас очень сложно назвать любого члена нашей команды неопытным, потому что в течение последних трех лет мы прошли через огромные испытания. МИД работает над формированием группы поддержки посланника. Работа посланника - это важная, обширная работа, требующая совместных действий. Весь процесс будет осуществляться через командную работу. Рубинян - главный переговорщик, но это не означает, что все это будет отрезано от нашего предыдущего опыта», - сказал премьер-министр Пашинян.

Отвечая на вопрос представителя общественной организации о возможности встречи с президентом Турции, Пашинян отметил, что нет идеи встречи с Эрдоганом, нет такой договоренности. «Если переговорный процесс Рубиняна с его турецким коллегой увенчается успехом и процесс созреет до этого момента, разумеется, после этого должны быть проведены встречи на высоком и высшем уровнях», - сказал премьер.