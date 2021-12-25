Цены на цветные металлы - 24-12-21

ЛОНДОН, 25 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2830.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9581.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2291.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 20050.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 38900.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3512.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 70500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.