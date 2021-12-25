Европейские индексы - 24-12-21
МОСКВА, 25 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 15756.31 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.28% и составил 7086.58 пункта, британский FTSE снизился на 0.02% и составил 7372.10 пункта, а российский RTSI снизился на 0.23% и составил 1584.15 пункта.
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