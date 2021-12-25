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Covid-19: в Армении подтверждено 118 новых случаев, 3 человека умерли

Covid-19: в Армении подтверждено 118 новых случаев, 3 человека умерли

По состоянию на 11:00 часов  25 декабря в Армении в целом было подтверждено 344 379 случаев заболевания коронавирусом, из них 330 311 человек выздоровели, 7942 человека умерли.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 4628 пациентов. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайтНационального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения. 

За прошедшие сутки проведено 7084 тестирования, по результатам которых подтверждено 118 новых случаев заболевания коронавирусом, 328 граждан выздоровели, зарегистрировано 3 смерти. 

Общее количество тестов достигло 2 млн 530 тысяч.

 

 


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