Более 90% медицинских работников Армении вакцинированы

В настоящее время 90,5% медицинских работников в Армении вакцинированы от коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами заявила заведующая отделом эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромелла Абовян.

С марта 2020 года по декабрь 2021 года в Армении был зарегистрирован 7481 случай заражения среди медицинских работников, из которых 2297 человека или 31% - это врачи, 43% или 3238 - медсестры, 12% или 893 - санитарки, прочие работники – 1053или 14 процентов.

При этом, по словам Абовян, высокая заболеваемость была зарегистрирована особенно в октябре 2020 года, после чего было снижение заболеваемости, но в течение каждой волны, конечно, заболеваемость медицинских работников возрастала.

«90,5% медицинских работников вакцинированы, в результате чего регистрируются лишьединичные случаи заболевания – это в основном не вакцинированные медицинские работники», - сказал Абовян.