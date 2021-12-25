Мэр Еревана считает важным эффективное сотрудничество с политическими и исполнительными институтами

Новоизбранный мэр Еревана Грачья Саркисян считает важным обеспечить гармоничное и эффективное сотрудничество с политическими и исполнительными структурами.

Как передает Арменпресс, он заявил об этом на торжественном заседании Совета старейшин Еревана.

«Я полон надежд и рассчитываю на поддержку законодательных, исполнительных, судебных и общественных организаций РА в решении проблем, направленных на развитие Еревана. Самое главное— я рассчитываю на поддержку жителей Еревана, жителей других общин Армении, Республики Арцах, а также наших соотечественников в Диаспоре в развитии нашей столицы Еревана», - сказал он, выразив надежду, что их работа будет оценена по достоинству.