Пашинян поблагодарил членов Совета старейшин Еревана за политическую принципиальность

Правительство Армении продолжит поддерживать мэра Еревана и Совет старейшин в реализации программ, намеченных еще в 2017-2018 годы.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на торжественном заседании Совета старейшин Еревана, поздравив Грачья Саркисяна с избранием мэром Еревана и пожелав успехов Совету старейшин в дальнейшей работе.

«Хочу поздравить также Совет старейшин Еревана, так как убежден в том, что одним из важнейших вопросов нашей повесткидня является то, чтобы состоялись государственные институты. Событиями,имевшими место совсем недавно, Совет старейшин Еревана продемонстрировал четкую политическую волю на пути к созданию новой модели местного самоуправления в Республике Армения», - сказал премьер-министр.

Он отметил, что программа, которая реализуется в Ереване с 2018 года- это предвыборная программа блока «Мой шаг», а еще ранее - также блока «Елк».

«Еще в 2018 году, когда сразу после революции проходили выборы в Совет старейшин Еревана, нашим самым важным видением и утверждением было то, что после выборов должны быть реализованы предвыборная программа и принципы программы блока «Елк» еще 2017г., получившие более 20 процентов голосов", - сказал Пашинян.

Он заявил, что за этот период правительство Армении оказало мэрии Еревана значительную и эффективную поддержку, выделив около 50 млрд драмов через различные финансовые инструменты.

В завершение своего выступления Пашинян еще раз поблагодарил членов Совета старейшин за их политическую принципиальность, отметив, что это очень важно на пути становления органов местного самоуправления и государственных институтов.