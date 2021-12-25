Грачья Саркисян обещает продолжить реформы в транспортной сфере Еревана

Новоизбранный мэр Еревана Грачья Саркисян обещает продолжить уже начатые реформы в управлении городом.

Как передает Арменпресс, сказал Грачья Саркисян журналистам в ходе брифинга.

«Мы начали реформу транспортной системы. Для меня это важно, так как я лично руководил программой транспортной реформы. Речь идет не только о покупке автобусов, но и о правильной организации движения, строительстве новых парков и новых дорог. У нас уже есть проекты, старт которым, я думаю, мы дадим в 2022 году», - сказал Саркисян.

Он сообщил, что в следующем году они закупят 100 новых 12-метровых автобусов. «Тендер уже проводится», - сказал Саркисян, отметив, что позже он подробно представит, что они будут делать в транспортной сфере.