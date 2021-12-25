Температура воздуха в Армении в ближайшие дни существенно не изменится

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что 25 декабря, 26-30 декабря в Армении осадков не ожидается. Вгорных и предгорных районах на дорогах будет гололедица. Ветер северо-западный 2-5 м / с

Как передает Арменпресс, температура воздуха существенно не изменится.

25 декабря, 26-30 декабря в Ереване осадков не ожидается.