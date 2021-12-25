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Украина выразила готовность конструктивно развивать двусторонние отношения с Арменией

Украина выразила готовность конструктивно развивать двусторонние отношения с Арменией

25 декабря Армения и Украина отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

Как передает Арменпресс, в связи с этим Министерство иностранных дел Украины сделало запись на своей странице в Twitter, отметив: «В этот день в 1991 году между Украиной и Арменией были установлены дипломатические отношения.  Мы готовы к конструктивному развитию двусторонних отношений для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества».


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