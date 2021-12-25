Украина выразила готовность конструктивно развивать двусторонние отношения с Арменией

25 декабря Армения и Украина отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

Как передает Арменпресс, в связи с этим Министерство иностранных дел Украины сделало запись на своей странице в Twitter, отметив: «В этот день в 1991 году между Украиной и Арменией были установлены дипломатические отношения. Мы готовы к конструктивному развитию двусторонних отношений для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества».