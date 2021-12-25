В Стамбуле арестованы иностранные террористы

Турецкая полиция арестовала по меньшей мере девять иностранных террористов, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» в Стамбуле.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Sabah.

Отмечается, что задержанные планировали теракты.

Пока неизвестно, какой национальности иностранцы.