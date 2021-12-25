Ровно 30 лет назад в этот день США признали независимость Армении

Ровно 30 лет назад в этот день - 25 декабря 1991 года, США признали независимость Республики Армения.

Как передает Арменпресс, посольство США в Армении распространило заявление по этому поводу.

«25 декабря 1991 г. президент Джордж Буш обратился к американскому народу с посланием, в котором он сообщил о распаде Советского Союза и о признании независимости Армении Соединенными Штатами», - говорится в заявлении.

В посольстве США также напомнили, что история армяно-американских отношений уходит корнями в гораздо более давнюю историю.

Соединенные Штаты также признали независимость Первой республики Армения -в короткий срок1918-20 гг.

Госсекретарь США Бейнбридж Колби направил дипломатическую ноту представителю Республики Армения в Вашингтоне Бастрмаджяну, в которой сообщил о решении президента Вудро Вильсона признать независимость Армении. В своем решении президент Вильсон подчеркнул, что признание «никоим образом не предопределяет территориальные границы, которые…явятся дальнейшими вопросами демаркации».