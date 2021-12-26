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В Армении есть закрытые, труднопроходимые автодороги, Ларс закрыт для грузовиков

В Армении есть закрытые, труднопроходимые автодороги, Ларс закрыт для грузовиков

На территории Армении есть закрытые, труднопроходимые автомобильные дороги. В Арагацотнской области закрыта дорога, ведущая от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к озеру Кари лич, перевал Варденяц из-за  гололеда  труднопроходим для грузовиков с прицепами (необходимо использовать цепи противоскольжения).

 Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на трассе Гюмри-Бавра Ширакской области, на трассе Верин Хотанан-Агвани-Татев Сюникской области, на участке Мегру сар, на участке дороги Сисиан-Зангер местами гололед.

В Ашоцком районе Ширакской области – туман.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, в связи с осадками автодорога Степанцминда-Ларс открыта длявсех видов  транспорта, кроме грузовых автомобилей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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