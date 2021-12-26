COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 14 новых случаев     

25 декабря в Арцахе проведено 113 тестов, по результатам которых зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, в настоящее время 68 инфицированных проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние 14 пациентов как крайне тяжелое, 27, в том числе молодых - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

«В 2021 году 31870 граждан были обследованы с целью лабораторного выявления коронавируса, и у 4759 человек из них получен положительный результат теста.

Зарегистрировано 2 смертельных случая.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – Ваше и Ваших близких.

Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах – до 19։00 часов, в медицинском объединении «Аревик», в ГНКО «Центр вирусологии и гигиены», в районных медицинских объединениях Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов.

Информация о вакцинации предоставляется с 9։00-17։00 часов по тел. 047-94-32-27», - говорится в сообщении.