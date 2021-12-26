Национальное собрание Арцаха на внеочередном заседании примет заявление  

Спикер Национального собрания Арцаха Артур Товмасян 25 декабря провел рабочее совещание, в ходе которого сообщил, что в соответствии с частью 2 статьи 114 Конституции Республики Арцах, а также частью 1 статьи 40 Закона «Регламент Национального Собрания», в 11.00 часов 27 декабря 2021 года будет созвано внеочередное заседание Национального собрания Республики Арцах с повесткой — принятие заявления Национального собрания.

Об этом Арменпресс сообщили в Национальном собрании Республики Арцах.