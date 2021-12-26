В Армении осадков не ожидается, на дорогах в горных и предгорных районах гололед сохранится
14:09, 26 Декабрь, 2021
26 декабря , 27-31 декабря в Армении погода ожидается без осадков.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на дорогах в горных и предгорных районах будет гололед.
Ветер ожидается северо-западный, 2-5 м / с.
Температура воздуха существенно не изменится.
Согласно источнику, 26 декабря, 27-31 декабря в Ереване осадков не ожидается.
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