В Армении осадков не ожидается,  на дорогах в горных и предгорных районах  гололед сохранится

26 декабря , 27-31 декабря в Армении погода ожидается без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на дорогах в горных и предгорных районах будет гололед.

Ветер ожидается северо-западный, 2-5 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Согласно источнику, 26 декабря, 27-31 декабря в Ереване осадков не ожидается.