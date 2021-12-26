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В Армении осадков не ожидается,  на дорогах в горных и предгорных районах  гололед сохранится

В Армении осадков не ожидается,  на дорогах в горных и предгорных районах  гололед сохранится

26 декабря , 27-31 декабря в Армении погода ожидается без осадков.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на дорогах в горных и предгорных районах будет гололед. 

Ветер ожидается северо-западный, 2-5 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Согласно источнику, 26 декабря, 27-31 декабря в Ереване осадков не ожидается.


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