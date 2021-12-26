Только власти Республики Арцах уполномочены говорить от имени народа Арцаха. президент Арутюнян

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян сделал заявление на своей странице в Facebook, отметив, что только власти Республики Арцах уполномочены говорить от имени народа Арцаха.

Арменпресс представляет заявление полностью.

«Дорогие соотечественники!

Касаясь последних заявлений премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна об азербайджано-карабахском конфликте и вызванной ими озабоченности, особенно среди армянства Арцаха, хотел бы выделить некоторые основные позиции, которые я отмечал в своих обращениях и заявлениях.

Полноценное признание права армян Арцаха на самоопределение не подлежит оговоркам и уступкам, исключительным правообладателем этого вопроса являются армяне Арцаха. Таким образом, только власти Республики Арцах уполномочены говорить от имени народа Арцаха. Международное признание независимости Республики Арцах - наш главный ориентир, и ни одно правительство не может позволить себе отклониться от этой линии. Поэтому народ и власти Арцаха никогда и никоим образом не примут какой-либо статус в составе Азербайджана. Не только с точки зрения статуса, но и демографии, возврата к прошлому быть не может. О каком совместном проживании идет речь, если Азербайджан продолжает подпитывать свою общественность ненавистью к армянам, и готовит его не к миру, а к изгнанию армян из Арцаха? Конечно, мы за мирное урегулирование конфликта и готовы приложить усилия в этом направлении, но жизненно важные права, интересы и требования нашего народа не подлежат обсуждению. Территориальная целостность Республики Арцах должна быть восстановлена по меньшей мере на тех территориях, в рамках которых в 1991 г. была провозглашена Республика Арцах. Следовательно, наши оккупированные территории должны быть деоккупированы, и их жители должны иметь возможность вернуться в свои родные очаги. Что касается безопасности Арцаха, то мы продолжим наши усилия по укреплению потенциала Армии обороны, а российские миротворческие силы должны оставаться в Арцахе на постоянной и бессрочной основе до окончательного и справедливого урегулирования конфликта и предоставления дополнительных международных гарантий безопасности. Не касаясь деталей переговорного процесса в прошлом, следует просто констатировать, что сейчас гораздо более ответственный и решающий момент. Поэтому у нас нет права на ошибку, иначе эта ошибка может стать судьбоносной для Арцаха и Матери-Армении. Если какой-либо армянин хочет поддержать Арцах, он должен учитывать волю и цели армян Арцаха или же просто не мешать. Все власти временны, но наши цели и позиции должны отстаиваться твердо и неукоснительно. Крайне важно единство вокруг наших национальных ценностей и целей, и, как я уже отметил, ориентиром каждого армянина и властей в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должны быть воля и цели армян Арцаха.

Арцах был армянским на протяжении тысячелетий и останется армянским. У армян Арцаха достаточно воли и стратегического терпения для продолжения этой борьбы. Вне зависимости от чьей-либо воли и мнения, я уверен, что армяне Арцаха продолжат свою справедливую борьбу за международное признание независимости Арцаха и защиту Родины».