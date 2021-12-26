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Фракция ГД  НС РА представила подробности о пакете поправок к Закону о СМИ

Фракция ГД  НС РА представила подробности о пакете поправок к Закону о СМИ

Фракция «Гражданский договор» Национального Собрания Республики Армения представила на своей странице в Facebook подробности о положениях пакета поправок к Закону о СМИ, о нарушениях Гражданского и Административного законодательства,  который вступит в силу 1 января 2022 года.   

Как передает Арменпресс, в записи говорится:    

«Парламент во втором чтении полностью принял пакет законопроектов о внесении изменений в Закон о СМИ,   Гражданский и Административный кодекс об правонарушениях. 

Согласно предложенному проекту, СМИ не будут освобождены от ответственности в случае ссылки на фейки.  

  • Закон о СМИ определяет понятие «неидентифицируемый источник»;
  • оператор СМИ не освобождается от ответственности за распространение информации, если это воспроизведение информации, распространяемой из неидентифицируемого источника, независимо от ссылки на этот неидентифицируемый источник.
  • установлен перечень идентификационных данных, и они являются обязательными для лиц, осуществляющих медиа-деятельность (в случае непредставления - административное наказание);
  • статья об отчете о финансовой прозрачности отредактирована с указанием источников финансирования и формы отчета (в случае непредставления - административное наказание);
  • в случае отсутствия идентификационных данных и невыполнения требования о публикации репортажа, аккредитация журналиста в государственных органах подлежит отказу.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года. 

Определение неидентифицируемых источников – это новое не только в национальном законодательстве, но и в международной практике, что поможет в борьбе с незаконной информацией».

 

 


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