В «Доме солдата» выступил хор Сретенского монастыря  

В реабилитационном центре «Дом солдата» состоялся благотворительный концерт солистов хора Сретенского монастыря.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщил реабилитационный центр "Дом солдата" на своей странице в Facebook.

Хор в Сретенском монастыре существует с момента основания монастыря — в 1397 году. В советские годы хор молчал 70 лет и возобновил свою деятельность только в 1994 году.