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В «Доме солдата» выступил хор Сретенского монастыря  

В «Доме солдата» выступил хор Сретенского монастыря  

В реабилитационном центре «Дом солдата» состоялся благотворительный концерт солистов хора Сретенского монастыря. 

Об этом, как  передает Арменпресс, сообщил реабилитационный центр "Дом солдата" на своей странице в Facebook. 

Хор в Сретенском монастыре существует с момента основания монастыря — в 1397 году. В советские годы хор молчал 70 лет и возобновил свою деятельность только в 1994 году.


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