В «Доме солдата» выступил хор Сретенского монастыря
18:07, 26 Декабрь, 2021
В реабилитационном центре «Дом солдата» состоялся благотворительный концерт солистов хора Сретенского монастыря.
Об этом, как передает Арменпресс, сообщил реабилитационный центр "Дом солдата" на своей странице в Facebook.
Хор в Сретенском монастыре существует с момента основания монастыря — в 1397 году. В советские годы хор молчал 70 лет и возобновил свою деятельность только в 1994 году.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен