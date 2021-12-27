Премьер-министр об обсуждениях по вопросу Нагорного Карабаха, последовавших за его интервью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что последовавшие за его интервью 24 декабря обсуждения переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта выявили ряд фальсификаций, фиксация которых чрезвычайно важна. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

«1. Участие азербайджанского населения Нагорно-Карабахской автономной области в определении окончательного статуса Нагорного Карабаха, которое уже является частью населения современного Нагорного Карабаха, закреплено в Мадридских принципах, которые армянская сторона приняла как основу для переговоров с 2007 года. К счастью, или к сожалению, мы не можем сказать, что какой-либо политический деятель в Армении или в Арцахе не знал об этом, потому что Мадридские принципы были опубликованы в Интернете задолго до того, как я стал премьер-министром. Возникает вопрос: почему против этого не выступали бывшие должностные лица? Вы помните, что после 9 ноября возникла тема, что была возможность остановить 44-дневную войну в обмен на обеспечение права ранее проживавших в Шуши азербайджанцев и членов их семей вернуться в Шуши? Сегодня эти же круги осенью 2020 года говорили, что есть шанс сохранить Шуши армянским, и я не пошел на это, на что я возразил, что 90% населения Шуши в НКАО были азербайджанцами, как вы представляете армянское поселение с 90% азербайджанским населением? Тогда меня обвинили в том, что я говорю, что Шуши не был армянским. Почему те же самые люди сейчас расстраиваются содержанием переговоров, которые велись до того, как я стал премьер-министром? Осенью 2020 года они были за возвращение азербайджанцев, проживающих в Шуши, а теперь против? Были ли они за это в 2007 году? И теперь они не устают повторять, что только правительство, избранное народом Арцаха, может представлять народ Арцаха в переговорном процессе. Кто же спорит с этим? Это один из самых важных моих тезисов с 2018 года. Возникает другой вопрос. Почему те же люди не поднимали шума, когда в 1998 году, по словам Кочаряна, Арцах был исключен из переговорного процесса. Но не подумайте, что они хотят вернуть Арцах за стол переговоров, они хотят снять Армению со стола переговоров. Наконец появился повод раскрыть один секрет. Серж Саркисян и РПА обвиняют меня в том, что я потребовал вернуть Нагорный Карабах за стол переговоров после того, как стал премьер-министром, что якобы ухудшило нашу переговорную ситуацию. В 2016 году сам Серж Саркисян потребовал от посредников немедленно вовлечь Нагорный Карабах в переговорный процесс. Это ухудшило нашу переговорную позицию? Кстати, при этом Серж Саркисян пытался обосновать, что проживающие в НКАО азербайджанцы должны участвовать в вопросе определения будущего статуса Арцаха в той же пропорции, в какой они проживали в НКАО в 1988 году. Зачем он это делал? По его словам, в момент предполагаемого референдума по логике переговорного содержания, который может состояться через 100 лет, азербайджанцы могут быть большинством в Нагорном Карабахе Смог ли он решить эту проблему? Конечно, нет, и именно по этой причине в апреле 2018 года он говорил о безнадежном состоянии переговорного процесса, тупике и надвигающейся войне. В нашей реальности пропаганда известных кругов привела к неправильному пониманию того, что термины «окончательный статус Нагорного Карабаха» и «самоопределение» обязательно означают независимость Нагорного Карабаха. Конечно, это не так, потому что автономная область - это тоже статус, район - тоже статус, и независимость - тоже статус. Проясняет ли унаследованное мною состояние переговоров эти вопросы, разъясняет ли оно, что подразумевается под статусом? Конечно же - нет. Армянская сторона всегда гордилась тем, что вопрос или вопросы о возможном референдуме о статусе Нагорного Карабаха не должны иметь никаких формулировок и предполагать любой статус. Да, любой статус может означать независимость, но любой статус также может означать область в пределах Азербайджана. Если мы добавим к этому тот факт, что в содержании переговоров не указывается, в какой области должен проводиться референдум, не указывается, кто должен формулировать вопрос, который будет вынесен на референдум, то окажется, что в соответствии с унаследованным содержанием переговоров, можно было бы провести референдум. Также следующий вопрос: согласны ли вы, что Нагорный Карабах должен быть автономной областью в составе Азербайджана? Содержание переговоров не поясняет, что будет означ ать голосование «против». Независимость или нулевой статус?

Кстати, в дискуссиях есть и вполне законный вопрос. С какой целью сейчас на переговорах говорить о положениях, касающихся азербайджанского населения Нагорного Карабаха? Цель одна: защитить право жителей Арцаха, перемещенных в результате 44-дневной войны, жить в Арцахе под юрисдикцией Армении. Но это вопрос переговорной тактики и вопрос дальнейших обсуждений», - написал Пашинян.