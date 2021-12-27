В Армении за прошедший день подтверждено 59 новых случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 27 декабря в Армении всего подтверждено 344 540 случаев заражения COVID-19, 330 841 из которых вылечились, есть 7 950 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 250 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 669 тестов. Подтверждено 59 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 248 заболевших, есть 7 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 540 319 тестирований.