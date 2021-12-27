Израиль удвоит число поселенцев на Голанских высотах

Правительство Израиля утвердило план по удвоению числа своих поселенцев на Голанских высотах, как передает Арменпресс, об этом сообщает Deutsche Welle.

Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в канцелярии премьера Нафтали Беннета по итогам заседания кабинета министров в поселении Мево Хама. Израильские власти хотят инвестировать около 1 млрд шекелей (чуть менее €280 млн) в новое жилье и рабочие места, а также в развитие инфраструктуры на этой территории.

"Само собой разумеется, что Голанские высоты принадлежат Израилю", - подчеркнул Беннет перед заседанием. Он особо отметил признание занимавшим на тот момент пост президента США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над этой территорией, а также тот "важный факт", что администрация Джо Байдена не изменила этот подход.

В марте 2019 года Дональд Трамп заявил, что для США пришло время признать соответствующий статус Голанских высот, которые "имеют ключевое стратегическое значение и важны для безопасности Государства Израиль и для региональной стабильности".

На сегодняшний день на Голанских высотах проживают около 20 тысяч лояльных Сирии этнических арабов - друзов, которые относятся к религиозному меньшинству, исповедующему одно из направлений ислама. Кроме них, в регионе присутствует небольшая группа алавитов, исповедующих ислам, и около 25 тысяч израильских поселенцев.