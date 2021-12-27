Обсуждается возможность проведения в Москве встречи специальных представителей Армении и Турции

Договоренности о сроках встречи специальных представителей Армении и Турции на данный момент нет.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Обсуждается возможность проведения встречи в Москве», - отметил Ваан Унанян.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также коснулся темы встречи спецпредставителей Турции и Армении, отметив, что в ходе телефонных переговоров стороны установят точную дату обсуждений. Он добавил, что армянская сторона предлагает провести встречу специальных представителей в Москве, а Турция выступает за прямые контакты с Арменией без посредников.

Глава МИД Турции также отметил, что армяно-турецкие протоколы 2009 года потеряли свое значение, и на данный момент диалог специальных представителей двух стран кажется более актуальным.