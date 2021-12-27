В Вене стартует очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе

В Вене в понедельник начнется восьмой раунд переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ожидается, что на этих переговорах совместная комиссия СВПД встретится, с целью обсудить и определить дальнейший путь решения проблемы.

Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев. 3 декабря переговоры в рамках этого раунда были приостановлены, возобновились 9 декабря и завершились 17 декабря.

По завершении седьмого этапа переговоров главный переговорщик от ЕС Энрике Мора отметил, что участникам переговоров "удалось достигнуть успеха в восстановлении взаимопонимания" и подготовить документ, "который является общей основой для переговоров". По словам Моры, основа проблем заключается в том, что 20% потенциальной сделки в отношении выполнения СВПД до сих пор остаются несогласованными.

В то же время, как сообщили иранские СМИ со ссылками на информированные источники, европейская "тройка" участников ядерной сделки (Великобритания, Франция и Германия), когда речь заходит о переговорах в Вене, "играют в плохого полицейского". Именно неконструктивные позиции, принятые европейскими государствами, стали основной причиной медленных темпов переговоров.

Иранское информагентство ИРНА напоминает, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Иран "смириться" с нынешней ситуацией и вернуться к СВПД, отказавшись при этом указать на роль Соединенных Штатов как источника проблем в реализации международной сделки. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в последние дни было продемонстрировано отсутствие какого-либо прогресса".