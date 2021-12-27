Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной экс-президента Греции

Президент Армении Армен Саркисян в связи с кончиной бывшего президента страны Каролоса Папульяса направил президенту Греции Катерине Сакелларопулу телеграмму соболезнования.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, в телеграмме соболезнования, в частности, говорится:

«Он был видным политическим деятелем, защитником идей свободы и справедливости, без остатка преданным своей стране. Каролос Папульяс был искренним другом Армении и армянского народа и внес ощутимый вклад в развитие межгосударственных отношений и сотрудничества между армянским и греческим народами, основанных на тысячелетних исторических и культурных связях и общих духовных ценностях».