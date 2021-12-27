Акоп Аршакян принял владельца и генерального директора компании «Вайлдбериз» Татьяну Бакальчук

Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор крупнейшей российской онлайн-платформы Wildberries, по приглашению заместителя председателя НС Акопа Аршакяна приехала в Армению.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Национального собрания, в ходе встречи 27 декабря с Татьяной Бакальчук в Национальном Собрании, обсуждались перспективы развития электронной коммерции и возможности развития правовой базы в соответствии с развитием международной торговли.

Акоп Аршакян придал важность повышению уровня доступа к товарам и услугам вне зависимости от географического положения, а также развитие возможностей для экспорта товаров местных производителей на международный рынок. В этом контексте обсуждалось развитие сотрудничества с национальным почтовым оператором Армении «Айпостом».

Татьяна Бакальчук поблагодарила за приглашение и с удовлетворением отметила рост продаж армянской продукции на Wildberries, который достигает около 8 миллионов долларов в год и ежегодно растет двузначными числами. Касательно сотрудничества с «Айпост» отмечалось, что в 2022 г. планируется сотрудничество более чем в 60 новых филиалах.

Wildberries - лидер электронной коммерции в ЕАЭС с 2020 года, с оборотом более 6 миллиардов долларов. Компания работает в 19 странах мира.

Wildberries планирует сделать в Армении масштабные инвестиции, построив новый логистический центр.

В рамках визита Татьяны Бакальчук запланирован ряд встреч, подписание Меморандума о сотрудничестве между Wildberries и компанией «Айпост».