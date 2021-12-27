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Блок «Айастан» будет участвовать в следующих выборах мэра Еревана

Блок «Айастан» будет участвовать в следующих выборах мэра Еревана

Блок «Айастан» обязательно будет баллотироваться в следующих выборах мэра Еревана. Как сообщает «Арменпресс», об этом на итоговой пресс-конференции заявил второй президент РА Роберт Кочарян.

«Если будут выборы, мы найдем кандидата, который будет приемлем для ереванцев», - сказал Кочарян.

По словам второго президента Армении, в Ереване должны состояться выборы мэра.

«Я думаю, что власти пошли бы на выборы, если бы у них была хотя бы небольшая уверенность в своей победе в Ереване. Они не пошли на выборы, потому что понимают, что у них в Ереване будут серьезные проблемы, они не могут в столице использовать ту же модель, что использовали в Ванадзоре, Горисе или где-либо еще. Столица всегда была более мятежной», - сказал Роберт Кочарян.


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