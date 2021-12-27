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Глава Аппарата президента Украины заявил, что Украина начала производство БПЛА «Байрактар TB2»

Глава Аппарата президента Украины заявил, что Украина начала производство БПЛА «Байрактар TB2»

Андрей Ермак, руководитель Аппарата президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что правительство Украины вместе со своими западными союзниками разработало огромную программу военной помощи, и что они начали производство турецких БПЛА «Байрактар TB2».

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на gunes.com, Ермак об этом сообщил агентству «Focus».

По его словам, Украина реализует военно-морскую программу на 2,2 миллиарда долларов с Великобританией, а объем аналогичной программы с Францией достигает 1,3 миллиарда евро.


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