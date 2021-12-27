Роберт Кочарян - сторонник полупрезидентской системы правления
Второй президент Армении Роберт Кочарян выступает за полупрезидентскую систему правления, но он против проведения конституционных реформ по пути, принятому правительством.
Как передает «Арменпресс», Кочарян сказал об этом на итоговой пресс-конференции.
«Я не думаю, что каждое правительство, придя к власти, должно приносить свою конституцию, какую оно желает. Даже не знаю, какая модель предлагается. Могу только сказать, что ни у одного президента не было таких полномочий, как сегодня у премьер-министра. Это ненормально, но перераспределение полномочий теперь может осуществляться по закону. Например, следственные органы могут быть отстранены от премьер-министра. В отличие от предыдущей Конституции, когда все поправки предусматривали референдум, сейчас достаточно изменений, которые может внести и Парламент», - сказал Кочарян.
Второй президент Армении предлагает властям предпринять шаги по сокращению полномочий премьер-министра.
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