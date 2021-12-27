Сплотимся вокруг высочайших интересов Нации и Родины: Католикос Арам I

Его Святейшество Католикос Великого Дома Киликии Арам I обратился с новогодним посланием. «Арменпресс» полностью представляет послание Арама I.

«Накануне Нового года Мы с христианской любовью и Патриаршим благословением обращаемся к любимым детям нашего народа.

Новый год - момент самоанализа, как индивидуального, так и коллективного. Давайте же на мгновение обратим наши взоры на армянскую жизнь.

Как и все человечество, наш народ продолжает жить в тяжелых условиях, созданных пандемией. Все колонии диаспоры в большей или меньшей степени сталкиваются с разными проблемами. В частности, армяне Ливана переживают тяжелые времена из-за беспрецедентного экономического кризиса. Несмотря на нынешние тяжелые условия, мы должны продолжать наш коллективный марш восстановления с новой верой и решимостью, всегда находясь рядом с детьми нашего народа.

Действительно, 2022 год мы объявили Годом диаспоры. Приглашаю все наши структуры, прессу, интеллигенцию и колонии с реалистичным подходом и всеобъемлющим взглядом Наше Патриаршее письмо, принять как руководство, сначала для самооценки, а затем для реорганизации диаспоры. Это безотлагательный и неотложный приоритет.

Вернемся в Армению. Наша Родина продолжает раскачиваться на волнах неопределенности и отчаяния. С одной стороны, напряженная политическая атмосфера внутри Армении ослабляет наши коллективные силы. С другой стороны, противник с победоносной позиции, игнорируя территориальную целостность и суверенитет Армении, а также международное право, ставит Армении условия.

Да, мы маленькая страна. Необходимо реально подходить к нынешним геополитическим условиям в регионе. Однако это не означает, что Армении не следует ничего говорить по вопросам, связанным с ее национальными интересами и определяющими ее настоящее и будущее.

Да, мы согласны с установлением всеобъемлющего и прочного мира в регионе, но не с проигрышной и уступчивой позиции.

Да, мы согласны с программами экономического развития региона, но не вопреки суверенитету, независимости, безопасности и территориальной целостности Армении и Арцаха.

Сегодня Турцией и Азербайджаном в отношении Армении и всего региона осуществляется пантуранская стратегия. Так будем же бдительными и дальновидными. Действительно, подписание любого соглашения с Азербайджаном, в котором Арцах входит в территориальную целостность Азербайджана, а также любого соглашения с Турцией, которое принимает очевидные предварительные условия Турции, на самом деле будет нарушением Декларации независимости и принципов Конституция Армении. Диаспора не может оставаться равнодушной к столь опасным шагам. Как мы неоднократно подчеркивали, диаспора должна играть активную роль в обсуждении общеармянских проблем. Наши враги и друзья должны знать, что Армения не бездомная, она не сирота, вся диаспора на ее стороне, армяне - одно и неделимое целое.

По какой-то причине мы проиграли битву, но не войну. Всеармянская борьба за укрепление независимости Армении и Арцаха и восстановление наших национальных прав продолжается.

Всеармянская борьба должна продолжаться -

нужно реорганизовать Армянскую армию и обеспечить ее современным оружием

защищать наши границы, обратившись к народному сопротивлению

вести переговоры в боевом духе

объединиться вокруг высших и общих интересов Родины.

В канун Нового года давайте возобновим наш национальный завет и, окруженные еще большей верой и волей, поздравим друг друга с Новым годом. И да благословит Господь всех детей нашей нации и убережет нашу нацию и родину от всяческого зла!».